Festeggia la Giornata internazionale del cane con il Giornale di Cantù e OPS Media.

Giornata Internazionale del cane: mandateci le vostre foto

Mandaci le foto del tuo “cucciolone”, le pubblicheremo gratuitamente sul numero del 29 agosto.

Stai trascorrendo un’estate spensierata insieme al tuo amico a 4 zampe? L’hai portato in barca con te e hai una foto che lo ritrae in una posa divertente e/o insolita tra le onde, in montagna o più semplicemente a casa? Allora, è il momento di inviarla alla nostra redazione! OPS Media, in occasione delle Giornate internazionali del cane (26 agosto 2026), promuove un’iniziativa speciale dedicata a tutti i lettori del Giornale di Cantù, che vogliono mostrare al mondo il proprio fedele compagno di avventure.

26 agosto: Giornata Internazionale del cane

Ogni anno, il 26 agosto è un giorno speciale: ricorre infatti la Giornata Internazionale del cane, istituita per onorare il “migliore amico dell’uomo”. Questa ricorrenza non celebra solo la fedeltà e l’affetto incondizionato dei cani, ma serve anche a ricordare l’importanza della loro tutela e del loro benessere. Che siano piccoli cuccioli o cani adulti, i nostri amici meritano un riconoscimento speciale per la gioia che portano in famiglia.

“Attraverso l’iniziativa dedicata al miglior amico dell’uomo, OPS Media desidera rinforzare il legame e l’amore per Fido, creando una grande gallery che unisca tutti i proprietari del territorio in un unico abbraccio virtuale”, spiegano gli editori.

Modalità di partecipazione e invio delle fotografie

Il Giornale di Cantù pubblicherà le foto dei lettori nelle edizioni in uscita il 29 agosto. Per partecipare alla nostra iniziativa editoriale, bastano pochi minuti. È fondamentale che le immagini vengano inviate entro entro il 23 agosto, rispettando il termine di cinque giorni prima della pubblicazione in edicola. Ogni fotografia deve essere necessariamente accompagnata da alcune informazioni chiave: il nome del cane, il Comune dove vive e il nome del proprietario. Sarà un piacere vedere i vostri compagni a quattro zampe protagonisti delle nostre pagine.

Preparate lo smartphone e immortalate il momento più buffo della vostra estate insieme. Aspettiamo i vostri scatti per celebrare queste giornate speciali. Le fotografie dovranno essere inviate via mail agli indirizzi redazione@giornaledicantu.it oppure via whatsApp al numero 3316227369, indicando il nome del vostro amico a quattro zampe, il vostro nome e il Comune dove vivete.

Dog lovers del territorio, mandateci le vostre foto!