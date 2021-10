Festeggiano l'anniversario di nozze affrontando il trekking "Selvaggio blu"

I canzesi Massimiliano Mino Bassi e Roberta Prandini hanno deciso di festeggiare il loro ventesimo anniversario di matrimonio in un modo davvero fuori dal comune.

Hanno infatti affrontato il difficile trekking "Selvaggio blu" in Sardegna, lungo la costa dell’Ogliastra. E proprio lì, lungo quel percorso impegnativo, a picco sul mare e dagli scorci meravigliosi sospesi tra cielo e terra, hanno rinnovato la promessa nuziale. Vent’anni dopo quel 29 settembre del 2001. Con loro un gruppo di amici. Quattordici persone tra cui i due accompagnatori di media montagna erbesi Simone Pozzoli e Barbara Carta di Unpassoavanti.green.

"Ci siamo sposati il 29 settembre del 2001 in provincia di Milano. Non avevamo fatto il viaggio di nozze perché era appena successo il disastro delle Torri gemelle e avevamo deciso di rimandare. E alla fine non se ne era fatto più nulla – racconta Mino – Così abbiamo deciso di sfruttare il grande desiderio di affrontare uno dei percorsi più estremi e impegnativi di trekking d’Italia, se non d’Europa, agganciandolo al nostro ventesimo anniversario di matrimonio".