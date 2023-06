Venerdì 23 giugno alle 21 va in scena per il Festival dei laghi lombardi "La farfalla Gigi Meroni", scritto da Giordano Fenocchio e interpretato dallo stesso Fenocchio con Francesco Pellicini e Maicol Trotta nel Cortile Antico Palazzo Cernezzi, a Como.

Festival dei laghi lombardi: a Como lo spettacolo su Gigi Meroni

Lo spettacolo, di teatro canzone, trae spunto da un racconto dello scrittore luinese Alfredo Salvi, grande estimatore di Gigi Meroni (calciatore cresciuto al Como, poi approdato al Torino e tragicamente morto in un incidente, a soli 24 anni) ed autore di un testo fantasioso, appassionato, romantico incentrato sull’amaro epilogo della promessa calcistica granata. Lo scritto di Salvi, non particolarmente adatto alla scena, getta le basi per la successiva trasposizione teatrale costruita con passione dagli attori Giordano Fenocchio e Francesco Pellicini. Nasce così "La Farfalla Gigi Meroni", primo omaggio teatrale in Italia sulla vita del grande calciatore prematuramente scomparso. Lo spettacolo si avvale della presenza di Max Peroni alla chitarra acustica e di Thomas Graziani al piano forte, entrambe di supporto al narratore Francesco Pellicini ed al giovane attore Maicol Trotta, interprete in scena dello stesso Gigi Meroni. A supporto dell’allestimento scenico alcune testimonianze video che riguardano i momenti salienti della carriera di Gigi Meroni. Lo show prende spunto dalla tragedia aerea di Superga: In fase di atterraggio il trimotore FIAT G 212 delle Avio Linee Italiane si trovò infatti inaspettatamente fuori rotta ed alle 17 e 05 minuti del 4 maggio 1949 si schianta contro il terrapieno del giardino sul retro della Basilica. A pilotare l’aereo il tenente colonnello Pieluigi Meroni. Una fatalità? Un incredibile e amaro scherzo del destino?

L’appuntamento si inserisce nella VI edizione del Festival dei laghi lombardi che prosegue fino al 23 novembre: 22 date di scena, ben 10 laghi della Lombardia - Garda, Maggiore, Iseo, Como, laghi artificiali di Mantova, Annone, Ceresio, Monate, Varese e Distretto dei laghi della Val Chiavenna (Lago dell’Acquafraggia, lago del Truzzo, lago Angeloga, laghi di Baldiscio, Lago degli Andossi e Menet). Una vastissima zona d’acqua dolce che unisce ben 7 province lombarde – Brescia, Varese, Mantova, Lecco, Como, Sondrio, Bergamo - ed altre 2 regioni confinanti: il Vco piemontese e la vicina Svizzera.

Il Festival è diretto da Francesco Pellicini con il patrocinio di Regione Lombardia, il patrocinio oneroso di Fondazione Cariplo e il sostegno dei Comuni e dei teatri partecipanti. Lo spettacolo Due racconti di Andrea Vitali a Comabbio e il recital Estatemi bene – istantan summer di Enrico Bertolino al Museo Maga di Gallarate sono inseriti nel bando Emblematici Archivi del Contemporaneo di Fondazione Cariplo.