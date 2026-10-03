Festival del Legno, a disposizione la navetta gratuita

In occasione del concerto per pianoforte e violino del Duo diSpaRi “Pezzi Unici” e del Premio Mulier Clara Galotta

Festival del Legno a Cantù, a disposizione la navetta gratuita.

Il servizio

In occasione del concerto per pianoforte e violino del Duo diSpaRi “Pezzi Unici” e del Premio Mulier Clara Galotta, in programma oggi, sabato 3 ottobre, il Festival del Legno mette a disposizione del pubblico due servizi gratuiti di bus per raggiungere le sedi dei due appuntamenti. Il primo servizio – concerto del Duo diSpaRi “Pezzi Unici”, in programma alle 18 presso la Basilica di San Vincenzo in Galliano. La partenza è prevista alle 17.40 da piazzale CAI, con percorso diretto fino alla Basilica. Il ritorno è previsto alle 19 circa e comunque al termine del concerto, dalla Basilica verso piazzale CAI.

Il secondo trasporto

Il secondo servizio – Premio Mulier Clara Galotta, in programma alle 20.45 al Teatro Fumagalli. La partenza è prevista alle 20.15 da piazzale CAI, con fermate in via Manzoni/Piazza Marconi e via Ariberto, prima dell’arrivo in zona Teatro Fumagalli. Il ritorno è previsto alle 22.45 circa e comunque al termine dell’evento, con fermate lungo il percorso dell’andata e arrivo in piazzale CAI.