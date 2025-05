Festival del Legno: al via il progetto Incoming Buyer

Il Festival del Legno 2025, in programma dal 24 settembre al 5 ottobre a Cantù, si arricchisce di un nuovo format pensato per

rafforzare le relazioni commerciali e valorizzare il sapere artigianale del territorio: Incoming Buyer. Si tratta di un progetto realizzato grazie alla collaborazione della Camera di Commercio Como-Lecco e di Promos Italia.

L’iniziativa, curata da una società specializzata, si terrà il 30 settembre e il 1°ottobre 2025 e vedrà la presenza a Cantù di buyer, architetti e designer provenienti da Lombardia e Svizzera e proporrà visite, incontri e appuntamenti tra aziende e professionisti individuati per il loro interesse verso il design diqualità e il made in Italy. Le aziende che si candideranno, attraverso il form dedicato, potranno essere

abbinate a operatori qualificati sulla base di una valutazione personalizzata che assicuri le migliori corrispondenze (matching) tra offerta aziendale e profilo degli interlocutori. Gli incontri, one-to-one e mirati, si svolgeranno direttamente sul territorio.

Commenta così l'iniziativa Isabella Girgi, assessore alle Attività economiche:

“Cantù ha nel suo DNA il “saper fare”, una tradizione produttiva che vogliamo continuare a valorizzare anche attraverso strumenti innovativi e opportunità concrete per le nostre imprese. Il progetto di incoming buyer si inserisce in questa direzione: un format strategico, pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta qualificata, promuovere il Made in Italy e creare ulteriori opportunità di crescita e visibilità per il nostro comparto produttivo. Grazie al sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco e alla collaborazione con Promos Italia, mettiamo a disposizione delle aziende uno strumento utile per consolidare relazioni”.