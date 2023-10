Festival del Legno: anche quest'anno torna "Botteghe aperte" e il Comune apre le iscrizioni per le aziende

Da venerdì 10 a domenica 19 novembre torna Cantù Città del Mobile - Festival del Legno, l’evento dedicato al mobile e al design made in Italy. Un’undicesima edizione, a tema "Visioni", che promette un incontro tra la tradizione del legno canturina e il green deal europeo, ispirato dai percorsi intrapresi dalla Città a partire dal 2022, anno della vincita (unica in Italia) del New European Bauhaus, il bando europeo destinato a promuovere lo sviluppo di città più sostenibili ed inclusive.

Non solo bandi: Cantù è protagonista anche del concorso di idee Europan Living Cities-17, per riprogettare lo sviluppo urbano attraverso le idee di architetti under 40. Alla base anche dell’undicesima edizione, si conferma la volontà di ampliare i progetti di promozione dello shopping cittadino e del sistema economico produttivo, per offrire a Cantù una visibilità rinnovata nei mercati del mondo.

Con questo obiettivo, recepite le nuove indicazioni di Regione Lombardia per la progettualità dei Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana, l’edizione 2023 del Festival del Legno si preannuncia come parte integrante e fiore all’occhiello del progetto Duc distretto urbano del commercio.

Le sedi del museo diffuso

Sedi principali di sviluppo saranno i luoghi simbolo della cultura canturina: la ex Chiesa di Sant’Ambrogio e Villa Calvi, future sedi del Museo Diffuso, il Teatro San Teodoro e il Centro Espositivo Corte San Rocco. Un Festival di Visioni per lo sviluppo, anche, del Museo del Mobile e del Merletto, che avrà un ruolo centrale all’interno del programma: previsti, infatti, percorsi ad hoc, visite guidate e passeggiate nel verde, per iniziare concretamente a dare vita al concetto di “Museo diffuso”, premiato dalla commissione europea.

Confermata anche la preziosa collaborazione della Consulta per l’Economia, della CCIAA Como-Lecco, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni Culturali, Imprese Commerciali cittadine, Ordine degli Architetti, Scuole e Aziende del territorio.

Come partecipare a "Botteghe aperte"

Ritorna, quindi, il tradizionale format Botteghe aperte, l’esperienza che permette di vedere e toccare con mano la trasformazione del legno in prodotto d’arredo e design. Le aziende che volessero partecipare all’edizione 2023 di "Botteghe Aperte", aprendo le porte a cittadini e visitatori, possono inviare le apposite domande - disponibili al link dedicato e sul sito del Comune di Cantù, entro lunedì 9 ottobre all’indirizzo e-mail attivita.economiche@comune.cantu.co.it