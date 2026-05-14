Confermati i format storici Botteghe Aperte e Shopping & Design – La vetrina è mobile®, insieme al progetto Incoming Buyer

Il Festival del Legno 2026 di Cantù apre ufficialmente le call dedicate alle aziende, agli artigiani e alle attività commerciali del comparto legno-arredo che desiderano partecipare alla quattordicesima edizione della manifestazione, in programma dal 24 settembre al 4 ottobre 2026.

Festival del Legno, aperte le call per le aziende

Confermati i format storici Botteghe Aperte e Shopping & Design – La vetrina è mobile®, insieme al progetto Incoming Buyer, che torna per il secondo anno con l’obiettivo di creare nuove opportunità di incontro tra le imprese del territorio e operatori qualificati del settore design e arredamento.

L’edizione 2026, che mantiene il tema Pezzi Unici per dare continuità al percorso avviato nella precedente edizione, persegue l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera del legno-arredo e di intercettare nuovi flussi turistici ed economici, grazie anche al sostegno di Regione Lombardia, della Camera di Commercio Como-Lecco, dell’appoggio della Consulta per l’Economia e delle associazioni di categoria, oltre alla collaborazione di associazioni culturali, attività economiche e scuole del territorio.

Call aperte e format confermati

La volontà è quella di consolidare il Festival come hub dedicato all’innovazione, al design e all’artigianato di eccellenza, ampliando progressivamente il raggio d’azione della manifestazione oltre il circuito cittadino.

“Il Festival del Legno continua a crescere come progetto capace di valorizzare il saper fare del nostro territorio e di creare opportunità concrete per le aziende del comparto legno-arredo. Accanto ai format storici, che rappresentano il legame più autentico tra la città e la sua tradizione produttiva, confermiamo anche progettualità orientate all’innovazione e all’internazionalizzazione come Incoming Buyer, che creano ulteriori occasioni per le imprese di entrare in contatto con professionisti e interlocutori qualificati attraverso percorsi di matching mirati. L’obiettivo è rafforzare sempre più il ruolo della manifestazione come punto di riferimento per il design, l’artigianato e la cultura del mobile”, l’assessore alle Attività Economiche, Isabella Girgi.

Dopo la prima edizione del 2025, che ha visto la partecipazione di 37 aziende e oltre 15 buyer qualificati da contesti nazionali e internazionali, torna Incoming Buyer, progetto promosso e sostenuto dalle Camere di Commercio di Como-Lecco e Milano Monza Brianza Lodi, nell’ambito del progetto CLAB – Como Lake Art&Design, in collaborazione con il Comune di Cantù e realizzato da Promos Italia.

Incoming Buyer 2026

L’iniziativa prevede incontri B2B in presenza tra le imprese del settore sistema casa-arredamento con sede nei territori di Como-Lecco e Milano Monza Brianza Lodi e buyer, studi di architettura e design esteri provenienti principalmente dai mercati europei, selezionati per il loro interesse verso il “Made in Brianza” e il design italiano.

Le aziende candidate saranno abbinate a buyer, architetti e designer sulla base di un’attività di selezione e matching personalizzato, studiata per favorire incontri mirati e costruiti sulle caratteristiche produttive, progettuali e commerciali delle singole realtà coinvolte.

Gli incontri si svolgeranno a Cantù nelle giornate di mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre 2026 e rappresenteranno un’opportunità concreta per sviluppare nuovi contatti commerciali e rafforzare il network internazionale delle aziende partecipanti.

Come partecipare

Le imprese interessate possono candidarsi compilando la manifestazione di interesse disponibile al link: clicca qui. La partecipazione a Incoming Buyer è gratuita. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 22 maggio 2026.

Tra i progetti storici confermati, inoltre, Shopping & Design – La vetrina è mobile®, che rinnoverà il percorso cittadino di vetrine dedicate alle eccellenze produttive, artigianali e commerciali della città, trasformando Cantù in una vera mostra diffusa.

Torna anche Botteghe Aperte, iniziativa nata per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta dell’alto artigianato canturino attraverso visite, aperture straordinarie ed esperienze dedicate alla conoscenza delle lavorazioni e delle produzioni del territorio.

Per partecipare ai due format è necessario compilare la modulistica disponibile sul sito ufficiale del Festival del Legno al link: https://festivaldellegnocantu.it/partner-sponsor-festival-del-legno-cantu/ e inviarla all’indirizzo attivita.economiche@comune.cantu.co.it entro lunedì 8 giugno 2026.