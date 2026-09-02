Festival del Legno: ecco Incoming Buyer 2026

Quarantatré imprese candidate, dieci operatori provenienti da quattro mercati esteri e due giornate di incontri one-to-one per creare nuove opportunità commerciali e rafforzare le relazioni internazionali della filiera del legno-arredo.

L’evento

Entra nel vivo Incoming Buyer 2026, l’appuntamento dedicato alle imprese del Festival del Legno – Cantù Città del Mobile, introdotto per la prima volta nell’edizione 2025 con l’obiettivo di affiancare alla valorizzazione della cultura del progetto, dell’artigianato e del saper fare del territorio uno strumento concreto di apertura verso i mercati e di internazionalizzazione per le aziende del comparto. Dopo il debutto dello scorso anno, il progetto torna dunque all’interno della XIV edizione del Festival del Legno, in programma a Cantù dal 24 settembre al 4 ottobre 2026. Nelle giornate del 30 settembre e del 1° ottobre, Incoming Buyer porterà al Salone dei Convegni di Cantù dieci operatori selezionati tra studi architettura, interior designer, retail e distributori provenienti da Francia, Spagna, Regno Unito e Marocco. Promosso e sostenuto dalle Camere di Commercio di Como-Lecco e Milano Monza Brianza Lodi, nell’ambito del progetto CLAB – Como Lake Art&Design, in collaborazione con il Comune di Cantù e realizzato da Promos Italia, Incoming Buyer mette direttamente in relazione le imprese del sistema casa-arredamento dei territori coinvolti con buyer e professionisti esteri interessati al design italiano e alle competenze produttive del territorio.

I partecipanti

Alla call 2026 hanno risposto 43 imprese. Il lavoro di selezione e abbinamento, sviluppato sulla base delle caratteristiche produttive, progettuali e commerciali delle aziende e degli interessi espressi dagli operatori, ha quindi portato alla costruzione degli abbinamenti che daranno vita alle agende degli incontri B2B. Non una semplice occasione di networking, dunque, ma incontri costruiti a partire da interessi e potenziali opportunità comuni, con l’obiettivo di rendere il confronto tra aziende e operatori il più possibile qualificato e favorire lo sviluppo di nuovi contatti commerciali e collaborazioni sui mercati esteri. E’ proprio in questa dimensione che Incoming Buyer rappresenta una delle progettualità attraverso cui il Festival amplia il proprio raggio d’azione: non soltanto luogo di racconto e valorizzazione dell’identità produttiva canturina, ma occasione per mettere il sistema delle imprese in relazione con nuovi interlocutori e mercati internazionali.

Le parole degli organizzatori

“Incoming Buyer è uno degli esempi più concreti della direzione che abbiamo voluto imprimere al Festival: valorizzare l’identità produttiva di Cantù significa certamente raccontarne la storia e il saper fare, ma anche creare ulteriori occasioni perché questo patrimonio possa incontrare nuovi mercati. Grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio possiamo mettere a disposizione delle imprese uno strumento qualificato, fondato su un lavoro preliminare di selezione e matching e sulla possibilità di incontrare a Cantù operatori internazionali realmente interessati alle loro produzioni e competenze. E’ questa la dimensione che vogliamo continuare a rafforzare: un Festival del Legno profondamente legato alla propria identità, ma capace allo stesso tempo di aprirla a nuove relazioni e nuovi mercati”, ha dichiarato l’assessore alle Attività Economiche, Isabella Girgi. «L’Incoming organizzato in occasione del Festival del Legno testimonia una collaborazione istituzionale capace di produrre risultati concreti. La Camera di Commercio di Como-Lecco rinnova il proprio sostegno all’evento insieme al Comune di Cantù e a Promos Italia nel quadro del progetto CLAB promosso con la Camera di Milano Monza Brianza Lodi che da anni affianca il comparto legno-arredo. Puntiamo a fare rete in modo strutturato con istituzioni, associazioni e imprese per garantire un supporto all’internazionalizzazione mirato ed efficace. I B2B rappresentano un tassello fondamentale per aiutare anche le aziende di piccole dimensioni a cercare nuovi mercati di sbocco oltre quelli europei. In quest’ottica, l’azione camerale prosegue costante ben oltre l’evento, per trasformare le opportunità maturate a Cantù in accordi commerciali solidi e duraturi, valorizzando la competitività dell’intero distretto”, ha sottolineato Massimo Moscatelli, membro della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco e Presidente della Cabina di Regia del Progetto CLAB. “Il valore di Incoming Buyer sta nella capacità di trasformare l’interesse verso il design e il saper fare del territorio in occasioni concrete di relazioni commerciali. Il lavoro che svolgiamo parte da un’attenta conoscenza delle imprese del territorio e dei buyer internazionali per costruire incontri mirati con reali possibilità di sviluppo. Portare a Cantù operatori provenienti da mercati diversi significa offrire alle aziende del comparto legno-arredo un’opportunità qualificata per presentare non soltanto i propri prodotti, ma anche quelle competenze progettuali, manifatturiere e di design che rappresentano un elemento distintivo sui mercati internazionali. E’ un modello di accompagnamento che punta sulla qualità delle relazioni e sulla loro capacità di generare concrete opportunità di business”, ha dichiarato Giovanni Rossi, Direttore Generale di Promos Italia.