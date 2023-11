Festival del Legno: il maestro Iginio Massari ospite del Giornale di Cantù

"Passione, cultura e intraprendenza. Le ricette eccellenti del futuro". In questo titolo dell’evento organizzato da Netweek, il gruppo editoriale del quale fa parte il Giornale di Cantù, e dal Comune di Cantù al teatro San Teodoro nella mattinata di ieri, venerdì, sono riassunte quelle qualità che i giovani devono possedere nel momento in cui si avvicinano al mondo del lavoro. L'evento ha fatto da apripista al Festival del Legno.

Festival del Legno: Iginio Massari, l’assessore Fermi e gli imprenditori incontrano gli studenti

A ben evidenziarlo è stato l’ospite d’eccezione dell’evento, il maestro pasticcere Iginio Massari, al quale i giovani studenti delle scuole comasche dell’Artwood Academy, dell’Eanip di Cantù e Como, del Cfp di Como e di Cometa, hanno potuto rivolgere delle domande sul suo percorso professionale e sul suo amore verso la professione che esercita sin da quando era giovane.

Accanto a Massari, sul palco sono saliti l’assessore all'Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi, Roberto Molteni, di Molteni Vernici di Cantù, Marco Bellasio di Effebi Arredamenti di Cantù e Tommaso Recchia, dei Remarmi di Cantù.

Moderato dal direttore del Giornale di Cantù Sergio Nicastro, all’incontro ha partecipato anche il presidente di Confartigianato Roberto Galli.

Il vicesindaco Molteni: "Grazie a Netweek per questo evento"

A fare gli onori di casa è stato il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Giuseppe Molteni:

"Ringrazio Netweek per questo evento, che perfettamente si colloca nell’ambito del Festival del Legno, soprattutto perché pone un tema che guarda al futuro delle nuove generazioni, proprio come vuole fare il tema di quest’anno del Festival, Visioni".

Da più parti è stata messa in evidenza l’importanza della formazione professionale espressa dalle scuole del territorio, sfatando quel luogo comune, anacronistico, che vuole questa tipologia di istituti frequentata da giovani che non hanno voglia di studiare. Gli studenti hanno quindi rivolto alcune domande ai tre imprenditori, all’assessore e a Massari. I temi toccati sono stati tra i più diversi: dalla passione e curiosità che deve muovere i giovani nella loro vita, anche lavorativa, ai consigli suggeriti a un giovane che volesse aprire una propria attività, sino a chiedere agli imprenditori cosa non trovano nei nuovi assunti piuttosto che il valore della cultura nel mondo imprenditoriale.