Si è svolta questa sera, venerdì 11 novembre, l'inaugurazione del Festival del Legno. Un evento che tutta la città, ogni anno, attende con trepidazione, a maggior ragione in questo 2022 perché la manifestazione è arrivata alla sua decima edizione.

Festival del Legno, inaugurata la decima edizione

Tante le Istituzioni presenti alla serata. Immancabile l'amministrazione comunale della Città del Mobile, Cantù. Dal sindaco Alice Galbiati, al vicesindaco Giuseppe Molteni, passando per gli assessori. Presenti anche il canturino più illustre al momento, Nicola Molteni, Sottosegretario del Ministero all'Interno; il presidente del Consiglio di Regione Lombardia Alessandro Fermi; il Sottosegretario regionale Fabrizio Turba; l'assessore del Comune di Como Nicoletta Anselmi; e le delegazioni in rappresentanza delle forze dell'ordine.

La presentazione del sindaco Galbiati

Ad aprire la serata, inevitabilmente, è stata il sindaco della Città di Cantù Alice Galbiati:

"Grazie per la presenza a tutte le autorità presenti. Il festival compie dieci anni, ma non vuole fermarsi a un format classico e vuole cambiare ogni anno, guardando al futuro. Il tema di quest'anno è legato al progetto relativo alla creazione di un museo diffuso del legno arredo e del merletto, sul quale stiamo lavorando anche grazie a un bando europeo che abbiamo vinto - l'unica città italiana, ndr - che ci consentirà di avere un pool di esperti che ci aiuteranno a realizzarlo. Il festival è una prova generale di quello che sarà il museo che nascerà a Cantù. Ringrazio soprattutto il vicesindaco Molteni, che ha lavorato tantissimo per realizzarlo insieme alla dottoressa Laura Mainetti".

Le parole del vicesindaco Molteni

Citato sul finire del discorso d'apertura del sindaco, il secondo ad aver preso parola durante la serata è stato proprio Giuseppe Molteni, vicesindaco e assessore alle Attività produttive di Cantù:

"Gli ultimi due anni sono stati difficili con il Covid, che ci ha obbligati a realizzare il festival on line. Quest'anno torniamo in presenza e il tema del festival sintetizza quello che è stato e quello che è ora il legno arredo per la nostra città, anche in un a dimensione futura. Per farlo abbiamo sviluppato sinergie per dare maggiore visibilità alla nostra città".

L'intervento di Alessandro Fermi

Dopo i due rappresentanti del Comune di Cantù, anche Alessandro Fermi, presidente del Consiglio di Regione Lombardia, ha preso la parola per presentare in ogni sua sfaccettatura il Festival del Legno:

"Volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Cantù e questo territorio, che dimostra una volta di più il dna dei lombardi che a Cantù si esprime in maniera particolarmente forte. È una qualità evidenziata soprattutto da chi lombardo non è. Ma il canturino deve essere orgoglioso di questo suo dna".

Il commento di Nicola Molteni

Appena eletto Sottosegretario del Ministero all'Interno, per la terza volta consecutiva, Nicola Molteni, canturino doc, ha sottolineato come Fermi il carattere dedito al lavoro e alla creatività del territorio.

"Mi unisco ai ringraziamenti verso tutti quelli che hanno lavorato per questa manifestazione, che è in primo luogo l'espressione di quello che siamo, ovvero una comunità che esprime lavoro, sacrificio e la propria identità. Questa manifestazione è la proiezione di un mondo, quello della piccola impresa, della botteghe, che deve essere tutelata, in modo particolare in questo difficile congiuntura economica".

Gli altri interventi al Festival del Legno

Così, invece, Nicoletta Anselmi, assessore a Como ed ex dirigente del Comune di Cantù:

"Mi piacerebbe portare a Como il saper fare canturino. Il sindaco ha ringraziato gli uffici e questo evidenzia le capacità di tutte quelle persone che hanno lavorato per la sua realizzazione".

Infine, ha preso la parola anche il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba:

"Il festival del legno dimostra come le aziende siano riuscite ad affrontare la crisi, a superare momenti difficile, a inserire i giovani nel mondo del lavoro e a contribuire a fare crescere la Lombardia".

Le foto