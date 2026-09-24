Festival del Legno: minibus gratuiti per spostarsi tra le diverse sedi

Un servizio di navetta per garantire ai visitatori di godersi gli eventi del Festival del Legno a Cantù, senza continuare a spostare l’automobile.

L’iniziativa

E’ la finalità dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in occasione degli appuntamenti in programma domani, domenica 27 settembre, nell’ambito della dodicesima edizione della manifestazione dedicata al legno arredo canturino. In modo particolare sono messi a disposizione del pubblico due servizi gratuiti di minibus, per facilitare gli spostamenti tra le diverse sedi della manifestazione e la partecipazione alle iniziative. Il primo servizio sarà dedicato al percorso guidato «Canturio: borgo di ferro. Quando il ferro costruiva la città del legno», a cura di Iubilantes. Per raggiungere il punto di partenza del percorso, ossia la Basilica di San Vincenzo in Galliano, è prevista una corsa da piazzale Cai alle 14.45, con arrivo a destinazione per le 14.55. Per quanto riguarda invece il ritorno al parcheggio, il servizio partirà da via Volta alle 17.30 ed è previsto l’arrivo in piazzale Cai alle 17.45.

Nel pomeriggio

Nel pomeriggio sarà inoltre attivo il minibus «Circuito Festival», un servizio che collegherà alcune delle principali sedi della manifestazione con passaggi ogni 20 minuti, dalle 15.15 alle 16.55. Le fermate previste sono in piazza Parini, per Villa Calvi e centro città; via Borgognone per Enaip Factory; via Manzoni, per l’ex Chiesa di Sant’Ambrogio e via Brambilla 20, per lo Showroom Eredi Marelli. In modo particolare, gli orari di partenza della navetta sono i seguenti: 15.15, 15.35, 15.55, 16.15, 16.35 e 16.55.