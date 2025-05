Festival del legno: si aprono le call per artigiani e aziende

Il Festival del Legno 2025 a Cantù: sono ufficialmente aperte le call per la partecipazione di aziende, artigiani e attività commerciali alle iniziative Botteghe Aperte e Shopping & Design – La vetrina è mobile, appuntamenti storici della manifestazione nati dalla volontà di offrire ai visitatori un cammino esplorativo e sensoriale alla scoperta dell’alto artigianato locale.

Il XIII Festival del Legno

Dal 24 settembre al 5 ottobre 2025, la città tornerà a essere il palcoscenico della manifestazione che celebra l’eccellenza e la creatività artigianale, offrendo una vetrina d’eccezione a tutte le realtà del settore. Il tema scelto per la tredicesima edizione, "Pezzi Unici", vuole essere un omaggio al valore del manufatto artigianale e alla capacità creativa che distingue le aziende e i professionisti del territorio.

L’edizione 2025 proporrà un programma ricco di mostre e installazioni, laboratori per bambini, talk, convegni tematici, Digital B2B. Oltre alle confermate iniziative storiche, "Botteghe Aperte e Shopping & Design", è attesa una novità importante: grazie al contributo della Camera di Commercio Como – Lecco e alla collaborazione con Promos Italia, quest’anno il Festival introdurrà progettualità inedite e nuove opportunità, anche a respiro internazionale, dedicate alle aziende del territorio.

Aperte le call

Sono quindi ufficialmente aperte le call per la partecipazione di aziende, artigiani e attività commerciali alle iniziative "Botteghe Aperte e Shopping & Design – La vetrina è mobile". Per partecipare, è necessario compilare la modulistica disponibile a questo link e inviarla all’indirizzo attivita.economiche@comune.cantu.co.it entro lunedì 9 giugno 2025. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Economiche al numero 031 717 274.

Il commento dell'assessore

Commenta così l'iniziativa Isabella Girgi, assessore alle Attività economiche: