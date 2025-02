Festival del Legno, confermate le date della nuova edizione

Un appuntamento che ogni anno rafforza il legame tra tradizione e innovazione, il Festival del Legno valorizza Cantù come riferimento di settore.

Nuova edizione del Festival del Legno

Confermate ufficialmente le date della nuova edizione del Festival del Legno, che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2025. Un appuntamento che, anno dopo anno, rafforza il legame tra tradizione e innovazione, valorizzando il ruolo centrale di Cantù quale punto di riferimento per il settore del legno-arredo. Il Festival del Legno 2025 si inserisce in una fase di grande trasformazione per la città: con la recente aggiudicazione del Bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo e il conseguente sviluppo del MoMe-Museo Diffuso del Mobile e del Merletto, Cantù si prepara a ridefinire il proprio ruolo come polo attrattivo e competitivo. A questo è da aggiungersi la prossima realizzazione dell’Arena del Basket, che conferma Cantù come un territorio in continua evoluzione.

“Momento cruciale per la città"

“La nuova edizione del Festival arriverà in un momento cruciale per la nostra città. Cantù sta vivendo una trasformazione che la porterà a rafforzare la sua identità di Città del Mobile, aprendosi a nuove opportunità di sviluppo e collaborazioni. La scelta della data d’inizio, il 24 settembre, non è casuale: proprio in quel giorno, nel 1961, venne inaugurata la prima edizione del Salone del Mobile di Milano. La proposta di questa data è arrivata da Andrea Tagliabue e abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per celebrare la tradizione e il futuro del nostro comparto. In questo contesto, quindi, il Festival del Legno deve evolversi per diventare un evento sempre più strategico, capace di valorizzare l’intera filiera del legno-arredo e di intercettare nuovi flussi turistici ed economici”, così l’assessore alla Cultura e alle Attività economiche, Isabella Girgi.

Anche quest’anno, la manifestazione godrà del sostegno della Consulta per l’Economia, dell’appoggio delle associazioni di categoria e della collaborazione delle associazioni culturali, delle attività economiche e delle scuole del territorio. Una sinergia che garantisce un forte radicamento nel tessuto produttivo e sociale di Cantù, con l’obiettivo di ampliarsi progressivamente al di fuori del circuito cittadino. L’obiettivo per questo 2025 è iniziare ad allargare gli orizzonti del Festival del Legno, coinvolgendo non solo le aziende produttrici di mobili, ma l’intera filiera del legno-arredo, dai fornitori di materie prime ai designer, dagli architetti ai progettisti. A causa della prossima cantierizzazione delle storiche sedi espositive per la realizzazione del MoMe, il Festival del Legno 2025 sarà un’edizione di transizione, ma questo non rappresenta un limite: sarà piuttosto un’occasione per sperimentare nuovi format, individuando sedi alternative e/o creando eventi satellite.

“Quest’anno vivremo una fase di transizione, ma ciò non significa ridimensionare l’evento. Al contrario, vogliamo cogliere questa occasione per sperimentare e ampliarci, coinvolgendo il maggior numero possibile di interlocutori. Cantù è e resta la Città del Mobile, e il Festival deve essere eccellenza di questa identità, un appuntamento chiave nel panorama degli eventi di settore. L’obiettivo che perseguiremo, a partire da questa edizione, sarà quello di proiettare il Festival oltre i confini cittadini, consolidandolo come un hub per l’innovazione e la valorizzazione del design e di quella cultura del “saper fare” tipica del nostro territorio”, conclude Girgi.

Cantù città del Mobile - Festival del Legno 2025 vuole dunque confermare la volontà di consolidare l’orgoglio del saper fare canturino anche a livello extra territoriale, ponendo l’accento sulle capacità di adattarsi ai mutamenti, rinnovarsi e sperimentare con sempre nuova energia.