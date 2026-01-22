La manifestazione

Festival della cassoeula: superate le 500 schede di votazione

La kermesse proseguirà fino al 28 febbraio

Cantù · 22/01/2026 alle 09:52

di

E’ iniziata forte la 14^ edizione del Festival della Cazoeula/Cassoeula di Cantù: nel primo weekend sono state superate le 500 schede di votazione.

Il Festival

La 14^ edizione del festival è partita sabato 17 gennaio 2026 e si concluderà il 28 febbraio con la partecipazione di 49 ristoranti del territorio che si sfideranno con il piatto della tradizione. Le giurie popolare e tecnica si riuniranno mercoledì 28 gennaio presso la Cassinazza di Orsenigo, mercoledì 4 febbraio presso il Fienile di Briosco, mercoledì 11 febbraio presso la Vignetta 1910 di Inverigo e mercoledì 18 febbraio presso la Cascina di Mattia di Cantù. Il Conclave della Cazoeula/Cassoeula si svolgerà mercoledì 25 febbraio. Il vincitore del Festival della Cazoeula/Cassoeula verrà annunciato durante la serata di gala che si terrà lunedì 2 marzo.

Oltre 500 votanti

Nel primo weekend di festival è stata superata la quota di 500 schede di votazione compilate on line (escluse, quindi, quelle compilate cartacee ed inserite nelle urne presso ciascun ristorante) in soli 2 giorni.

La scheda numero 100

Subito il  primo giorno, sabato 17, a pranzo, è stata raggiunta la centesima scheda di votazione, compilata dalla signora Anita De Col, che si è aggiudicata il buono per una cena per due presso uno dei ristoranti partecipanti al festival, offerto dallo sponsor Acqua San Bernardo per celebrare il suo centesimo anniversario di fondazione.

