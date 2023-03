Dal 17 gennaio al 28 febbraio si è disputata l'undicesima edizione del Festival della cazeoula che ogni anno mette in competizione le migliori trattorie e i migliori ristoranti del comasco a colpi di costine e verze. La novità di questo 2023 era però l'ampliamento delle partecipazioni anche alle province di Monza e Lecco: un ampliamento che si è già rivelato determinante.

Festival della cazeoula: il vincitore dell'11esima edizione è... un lecchese

Come al solito i tanti appassionati di questo fantastico piatto della nostra tradizione hanno potuto provare nei diversi ristoranti in competizione, ben 34, le diverse interpretazioni della cazeoula compilando in seguito la scheda di valutazione cartacea a disposizione nei ristoranti o quella online sul sito ufficiale del festival. Ma solo uno è riuscito a portarsi a casa l'ambito riconoscimento di miglior cazeoula del 2023: la Trattoria Maurizi di Nibionno che ha ricevuto il premio proprio ieri sera, lunedì 13 marzo 2023.

Questi i ristoranti che si sono sfidati nell'edizione di quest'anno:

Cantù 8: La Cascina di Mattia, La Scaletta, Trattoria Riposo, Le Querce, Il Garibaldi, Usteria Pianela, La Nuova Rustica, Ristorante Carlito's Cantù.

Como 4: Osteria dal Pain, Gesumin, Crotto del sergente, Trattoria Bassone.

Provincia di Como 16: Agriturismo la Fattoria Mariano Comense, Albergo Sole Mariano Comense, Da Luigino Montano Lucino, La locanda degli artisti Montano Lucino, Osteria dell'Acqua Ciara Brunate, Capolinea Bistrot Brunate, Crot dal Murnè Albavilla, Albergo Ristorante Arcade Grandate, Da Carlito's Cucciago, Da Guido Alzate Brianza, Da Edda Inverigo, Agriturismo La Cassinazza Orsenigo, Mercato 38 Erba, Agriturismo Cascina Mirandola Albese con Cassano, Agriturismo il Nespolo del nonno Fino Mornasco, Corner 23 Bistrot Novedrate.

Provincia di Monza Brianza 3: Trattoria da Fabio Verano Brianza (MB), Ristorante La Piana Carate Brianza (MB), Osteria Social Food Mezzago (MB).

Provincia di Lecco 3: Trattoria Alberghet Molteno (LC), Trattoria Maurizi Nibionno (LC), Albergo Ristorante Roma Casatenovo (LC).

I vincitori delle precedenti edizioni

2013 le Querce (Cantù)

2014 il Garibaldi (Cantù)

2015 Agriturismo la Cascina di Mattia (Cantù)

2016 Agriturismo la Cascina di Mattia (Cantù)

2017 il Giardinet (Cantù)

2018 Agriturismo la Cascina di Mattia (Cantù)

2019 Ristorante Arcade (Grandate)

2020 titolo non assegnato causa covid

2021 titolo non assegnato causa covid

2022 Crot dal Murnee (Albavilla)

2023 Trattoria Maurizi (Nibionno)