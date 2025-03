Festival della danza: arrivano le borse di studio

Il festival "Cantù in danza", che si svolgerà a Cantù tra giugno e luglio a Cantù, sta prendendo sempre più forma e ora per i vincitori del concorso di ballo che anticiperà la kermesse estiva arrivano le prime borse di studio.

Spiega Luigi Lambresa, coreografo e ideatore, assieme alla poetessa e docente Marina Maghetti del festival "Cantù in danza":

"Ci saranno delle borse di studio messe a disposizione dalla Fini dance di New York: alcune saranno per delle lezioni a Manhattan, New York, altre invece saranno per un corso estivo con i coreografi della scuola che si terrà a Villapiana Lido in Calabria".