Iniziativa

Festival delle emozioni, presentata la sesta edizione

Un ricco calendario di eventi culturali che si concentrerà sul tema dell’armonia come missione sociale

Festival delle emozioni, presentata la sesta edizione

Erba · 23/03/2026 alle 15:37

La presentazione della proposta – la cui responsabilità organizzativa è di Familiarmente Noi – si è tenuta nella biblioteca comunale “Pontiggia” di Erba

Obiettivo: costruire una comunità che possa guidare le nuove generazioni

Dopo aver esplorato cura e bellezza, quest’anno il ricco calendario di eventi culturali si concentrerà sul tema dell’armonia come missione sociale, con l’obiettivo di costruire una comunità in grado di guidare le nuove generazioni verso responsabilità e consapevolezza. Fondamentale il consolidamento del “Patto di Alleanza” con i vari partner, che rafforza la collaborazione con famiglie, scuole e territorio.
Tra le novità presentate c’é il lancio della rassegna di poesia “Seminiamo armonia”, alla quale é possibile iscriversi fino al 30 maggio sul sito di Familiarmente Noi.

“Coinvolgere più territori possibili nella gestione degli eventi”

A spiegare questa nuova annata è Ilia Benedetti, presidente di Familiarmente Noi:

“In ogni edizione il Festival affronta una specifica tematica, quest’anno ci siamo chiesti cosa vuol dire armonia. Vogliamo sollecitare tutti quanti noi a pensare a quante volte abbiamo bisogno di vivere in equilibrio e armonia. Abbiamo pensato anche alla poesia perché é la capacità di elaborare con tante emozioni e con il nostro stile ciò che ci capita quotidianamente, il nostro bisogno di vivere nella natura. Quest’anno abbiamo cercato di coinvolgere più territori, sempre limitrofi a Erba, che parteciperanno nella gestione degli eventi che abbiamo programmato. Inoltre, abbiamo l’idea di lanciare una compagnia teatrale giovanile”.

“Armonia come equilibrio e non come perfezione”

Racconta l’importanza degli eventi, anche degli anni passati, la vicepresidente, Olga Camossi:

“Nel 2024, per esempio, abbiamo raccolto molte testimonianze nell’antologia “Parole di donne”, grazie alla quale siamo entrati nelle scuole a parlare del fenomeno della violenza di genere. Quest’anno mettiamo il tema dell’armonia come equilibrio e non come perfezione: si tratta di una sorta di consapevolezza di quello che risiede dentro di noi, dei limiti che possiamo avere e della ricerca di strumenti che possano aiutare le persone a ritrovare l’equilibrio mentale e fisico”.

Ecco chi sostiene il Festival

Sostengono il Festival delle emozioni l’Azienda erbese servizi alla persona, il Forum Famiglie Como e il Comune di Albavilla, con la collaborazione della pagina Facebook Sei di Erba… se?, il gruppo Ama la musica – ama le donne, il Comitato genitori “Puecher”, il liceo “Melotti” di Cantù e Agorà femminile.

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