Fiamme in un campo, intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco per spegnere un incendio divampato in un prato.
Fiamme domate dai Vigili del fuoco
Intorno alle 17 di oggi, lunedì 30 marzo, allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile. Due i mezzi sopraggiunti in una porzione di prato al confine tra Bizzarone e Valmorea – tra via Giuseppe Garibaldi e via Svizzera – per domare l’incendio.
Opere di bonifica
Sul posto, con due mezzi, anche la Protezione civile Terre di Frontiera per le operazioni di bonifica del terreno.