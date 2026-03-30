L'episodio

Fiamme in un campo, intervengono i Vigili del fuoco

Intorno alle 17 di oggi, lunedì 30 marzo.

Fiamme in un campo, intervengono i Vigili del fuoco

Bizzarone · 30/03/2026 alle 18:21

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Intervento dei Vigili del fuoco per spegnere un incendio divampato in un prato.

Fiamme domate dai Vigili del fuoco

Intorno alle 17 di oggi, lunedì 30 marzo, allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile. Due i mezzi sopraggiunti in una porzione di prato al confine tra Bizzarone e Valmorea – tra via Giuseppe Garibaldi e via Svizzera – per domare l’incendio.

Opere di bonifica

Sul posto, con due mezzi, anche la Protezione civile Terre di Frontiera per le operazioni di bonifica del terreno.

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