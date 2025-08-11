Fiamme in un'abitazione: in cenere tetto e sottotetto

Incendio

E' accaduto nel primo pomeriggio in via Dosso

Sul posto cinque mezzi dei Vigili del fuoco

Si tratta di una villetta singola

Intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 10 agosto, si è svolto un intervento di soccorso tecnico urgente per un incendio in un'abitazione ad Asso, in via Dosso. In fiamme il tetto e il sottotetto di una abitazione singola.

Nessuno è rimasto ferito

Sul posto si sono portati cinque mezzi dei Vigili del fuoco dalle sedi di Canzo, Erba e da quella centrale comasca di via Valleggio. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.

I Carabinieri e gli uomini dell'Emergenza sanitaria 118 sono giunti in via Dosso a scopo precauzionale e per accertare le cause dell'incendio.