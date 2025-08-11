Incendio

Fiamme in un'abitazione: in cenere tetto e sottotetto

E' accaduto nel primo pomeriggio in via Dosso

Fiamme in un'abitazione: in cenere tetto e sottotetto
Asso
Pubblicato:

Sul posto cinque mezzi dei Vigili del fuoco

Si tratta di una villetta singola

Intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 10 agosto, si è svolto un intervento di soccorso tecnico urgente per un incendio in un'abitazione ad Asso, in via Dosso. In fiamme il tetto e il sottotetto di una abitazione singola.

Nessuno è rimasto ferito

Sul posto si sono portati cinque mezzi dei Vigili del fuoco dalle sedi di Canzo, Erba e da quella centrale comasca di via Valleggio. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.
I Carabinieri e gli uomini dell'Emergenza sanitaria 118 sono giunti in via Dosso a scopo precauzionale e per accertare le cause dell'incendio.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151