Inizieranno il prossimo lunedì, il 27 marzo 2023, e si concluderanno quasi un mese dopo, il 21 aprile, i lavori di la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a B.U.L., ovvero della fibra ottica sotto il manto stradale dell'ex Statale dei Giovi.

Fibra ottica sull'ex Statale dei Giovi: tratti a senso unico alternato per un mese

Un parco lavori che potrebbe causare non pochi disagi al traffico vista l'affluenza di utenti che ogni giorno riceve la strada, ma che proprio per questa motivazione verrà svolto in orario notturno. Infatti, l'insieme dei lavori coinvolgerà i Comuni di Casnate con Bernate, Luisago, Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio e Cermenate, ma mai per tratti di strada più lunghi di 100 metri.

Il traffico, dalle 21 alle 5 del giorno dopo, verrà regolato dai movieri presenti sul posto.