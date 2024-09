La Fiera delle Capre e del Caprino si farà... ma senza le capre

La tradizionale Fiera delle capre e del Caprino di Caslino d'Erba si farà, ma quest'anno le capre non ci saranno. Il motivo? Il rischio per il bestiame causato dalla diffusione della "Blue tongue", malattia che colpisce i ruminanti.

Rischio Blue tongue

La Blue tongue (lingua blu) è virale ma non rappresenta alcun rischio per la salute umana, come riportato dalle autorità regionali. Il virus, infatti, non è una zoonosi, dunque non può essere trasmesso all'uomo né attraverso il contatto diretto né attraverso il consumo di latte e carne provenienti dagli animali infetti. I prodotti che saranno presenti alla fiera saranno quindi totalmente sicuri per la saluta umana.

A spiegare la mancanza delle capre, ma soprattutto a invitare comunque i caslinesi e non a presenziare alla festa, è la stessa organizzazione che ha riferito:

Come richiesto da ATS regionale, quest’anno le capre non saranno presenti alla Fiera, causa “blue tongue”. Si tratta di un’ordinanza estesa alle province di Como, Lecco, Monza e Bergamo. Le nostre caprette ci mancheranno tantissimo, ma la voglia di festeggiare… Quella, no! Vi aspettiamo numerosi per vivere questa giornata di festa in cui saranno presenti numerose attrazioni per bambini. E come sempre: si mangia, si beve e si canta! Ricordiamo inoltre che sarà presente il servizio di navetta gratuita. Manteniamo vivo l’entusiasmo per un giorno di divertimento.

E infatti saranno tante le iniziative previste per la fiera, che si terrà domenica 15 settembre, nonostante l'assenza degli animali protagonisti della kermesse.

Sabato serata di presentazione

Per presentare il programma e ripercorrere la storia della Fiera delle Capre e del Caprino di Caslino, per sabato 7 settembre alle 18.30 il Comune ha organizzato una conferenza stampa a cui parteciperanno organizzatori del passato ed attuali, con testimonianze intervallate da immagini e filmati. Appuntamento al Centro Polifunzionale “La Curt” di piazza Mazzini.

Interverranno Marco Colombo, sindaco di Caslino d’Erba, gli organizzatori con un un racconto storico delle edizioni classiche, Federica Corti (Crotto Alpe 44) che parlerà delle edizioni di questi ultimi anni e infine la Pro Loco Caslino d’Erba (ente organizzatore della fiera 2024) che menzionerà le novità della nuova edizione. Gli interventi saranno accompagnati da foto e video delle passate edizioni. A termine della conferenza stampa verrà offerto un aperitivo a cura della Pro Loco Caslino d’Erba (si richiede la prenotazione per l’aperitivo).