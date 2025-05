Fiera degli uccelli: l'edizione 2025 è a rischio "Troppe difficoltà"

La storica Fiera degli uccelli 2025 è a rischio cancellazione: mancano i volontari e ci sono tante difficoltà organizzative. Lo annuncia Domingo Merry Del Val, che con l’associazione Amici di Montorfano ha recentemente raccolto il testimone, salvando la storica kermesse di Montorfano dalla cancellazione già nel 2024.

La manifestazione era nata nel 1982

La manifestazione, tradizionalmente organizzata in paese il 1° maggio, nata nel 1982 grazie all’impegno dell’associazione Cacciatori del paese, lo scorso anno era stata riproposta a settembre in una «nuova veste», in verità dal sapore di un vero e proprio ritorno alle origini, nella sua tradizionale location al Lido di Montorfano. Si era tenuta per la prima volta il 15 settembre. Ma l’edizione 2025 rischia di saltare, come spiega Merry Del Val.

«Purtroppo alcuni giovani se ne sono andati, altri storici organizzatori non saranno presenti... Ci siamo accorti inoltre che la manifestazione, forse, interessava di più alle persone fuori paese che ai montorfanesi - spiega - Un altro grande problema è che non siamo molto sostenuti in questo impegno: il Comune stesso, non ci dà grande aiuto, tende anzi a remare contro. Avevamo provato a rinnovarla, ma non so se sarà fattibile: la prossima settimana avremo una riunione per vedere il da farsi, ma temo che sia tutto rimandato al 2026».

(La foto di archivio ritrae una vecchia edizione della kermesse)