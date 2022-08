Il 27 agosto, alle 11, prenderà il via la Fiera del Libro di Como, giunta al suo 70° anniversario, con un evento inaugurale a cui parteciperanno i rappresentanti del Governo, della Regione, del Comune di Como, della Camera di Commercio, della Fondazione Cariplo e degli sponsor, sotto il suo caratteristico tendone in Piazza Cavour.

Fiera del libro di Como: si comincia il 27 agosto

Presenti all'inaugurazione il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, l'assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli, il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario regionale Fabrizio Turba, il sindaco di Como Alessandro Rapinese e l'assessore alla Cultura Enrico Colombo, il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti, il membro del cda di Fondazione Cariplo Enrico Lironi, il presidente di Asf Autolinee Guido Martinelli, la vicepresidente di Acsm-Agam Nicoletta Molinari e il presidente della BCC di Cantù Angelo Porro.

La Fiera, dopo due anni di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, tornerà a estendersi per i suoi 16 giorni, fino all’11 settembre, con un catalogo di oltre 20.000 libri rivolti a ogni genere e età presentati dagli editori e dalle librerie locali, volti storici della fiera, tra cui si fa strada anche qualche novità. Ad arricchire la manifestazione un fittissimo calendario di oltre 70 eventi, presentazioni e incontri con gli autori, tra cui quest’anno vi saranno molti ospiti nazionali invitati a stimolare una riflessione su alcuni dei temi più importanti per la nostra contemporaneità. Al cuore della programmazione vi saranno temi come sostenibilità e la cura per l’ambiente, introdotte insieme ad autori come Fabio Deotto, che lunedì 29 agosto alle 21:00 presenterà il suo libro "L’altro mondo", o come Alberto Grandi, che martedì 30 agosto alle ore 18:00 parlerà della sua recente pubblicazione "L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa".

Non solo parole

Centrale fin dal primo giorno sarà, poi, l’approfondimento di diverse espressioni artistiche e culturali come la fotografia, il cinema, la poesia e l’illustrazione e l’incontro con le altre culture del mondo. Alle 21:00 di sabato 27 agosto l’accademica e orientalista italiana Farian Sabahi farà viaggiare il pubblico a partire dalle immagini dei suoi viaggi in oriente e dai suoi saggi "Storia dello Yemen" e "Storia dell’Iran". Mercoledì 7 settembre, alle 21:00, sarà la volta del fotografo pluripremiato Giulio Montini, che presenterà il suo libro-raccolta "People". Le domeniche della Fiera saranno invece dedicate alla letteratura per bambini, famiglie e ragazzi, con un ricco calendario di laboratori e letture anche per i più piccoli. Come la lettura animata a cura dell’artista Nicoletta Bertelle del libro illustrato "Avrò cura di te", domenica 28 agosto alle 18:00, e il laboratorio investigativo disegnato tenuto dall’illustratrice Camilla Pintonato domenica 11 settembre alle ore 15:00. Oltre ai quattro appuntamenti giornalieri sotto il tendone (11:00 – 16:30 – 18:00 e 21:00), questa nuova edizione della Fiera presenta infine una serie di iniziative collaterali, organizzate nei quartieri e nei comuni limitrofi della città.

Sponsor e altre informazioni

Per scoprire di più sugli espositori, sul calendario di eventi e sulle tematiche proposte in Fiera, l’intero programma è consultabile sul sito dedicato alla fiera e disponibile anche cartaceo presso il tendone. La Fiera del Libro di Como è organizzata dagli editori e librai del territorio con il supporto di Confesercenti Como e degli Editori del Lago di Como. La Fiera gode della collaborazione e del sostegno di Regione Lombardia, Comune di Como, Camera di Commercio di Como e Lecco e Fondazione Cariplo. Main sponsor dell’edizione 2022 è Asf Autolinee. Sponsor sostenitori sono Enerxenia e BCC di Cantù. Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire la Fiera sui canali social Instagram e Facebook, oltre che sul sito già citato.