torna la fiera secolare di alzate

Sarà dal 6 all'8 settembre

Fiera secolare: quest'anno ci sarà anche il raduno di trattori, una novità alla storica kermesse di Alzate Brianza

In programma per domenica 7

In occasione della Fiera secolare della Madonna di Rogoredo, la Pro Loco di Alzate, con il sostegno della BCC Brianza e Laghi e il patrocinio del Comune, organizzano il 1° Raduno Trattori: è in programma per domenica 7 settembre 2025 con ritrovo in piazza San Pietro alle 10.

"L’iniziativa rappresenta un momento di festa e di valorizzazione delle tradizioni agricole del nostro territorio, un’occasione per ritrovarsi e condividere la passione per il mondo contadino e per i mezzi che hanno segnato la storia della nostra comunità - così il Comune di Alzate in una nota sui canali ufficiali -Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questo appuntamento unico, che unisce memoria, cultura e convivialità della nostra comunità".

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 031/6349306 (Elisabetta).

Annunciati gli eventi del FuoriFiera

Non è invece una novità il FuoriFiera: è anzi una manifestazione ormai tradizionale proosta dalla Pro loco, che anima le tre serate del 6,7 e 9 settembre nell'area eventi con ingresso fiera lato Brenna (vicino area zootecnica), proprio in occasione della Fiera secolare, con musica, cibo, spettacolo e tanto divertimento. Per tutto il giorno ci sarà il servizio ristorazione... E la sera intrattenimento e musica.

Si comincia sabato 6 settembre: alle 21.30, Popsonika in concertone live, a seguire DJ set con Blind Sun DJ fino a tarda notte!