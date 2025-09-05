Fiera secolare: uno spazio anche per le Pink Ambassador per sostenere la ricerca

Presente alla Fiera secolare della Madonna di Rogoredo di Alzate Brianza anche uno spazio dedicato alle Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi in vista della quinta edizione della camminata «Bollettone in rosa» in favore della ricerca contro il cancro.

Già 350 iscritti alla manifestazione

L’appuntamento con la camminata benefica è fissato per domenica 14 settembre: il ritrovo è alle 5.30 al parcheggio dell’Alpe del Viceré ad Albavilla, con partenza alle 5.45 per camminare insieme per sostenere la ricerca. Lo slogan di quest’anno è «Siate passi che lasciano il segno». «Sabato 6 e domenica 7 siamo presenti con uno spazio lungo via Santuario in Fiera per permettere a chi lo desidera di iscriversi alla camminata – spiega la referente provinciale delle Pink Ambassador, Silvia Battagin – Abbiamo già avuto 350 iscritti. Come per le passate edizioni abbiamo avuto il sostegno di tanti sponsor, attività del territorio e della Bcc Brianza e Laghi, nonché dei Comuni di Alzate e Albavilla che ci hanno dato il patrocinio, e delle associazioni Pro loco Alzate e Gruppo Brianza Nord. Ringraziamo tutti per il sostegno».

Il costo di iscrizione è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i minori di 18 anni, comprensivo di kit per ciascun partecipante e colazione in vetta, garantito per i primi cinquecento iscritti. I kit potranno essere ritirati in fase di iscrizione in Fiera oppure presso Dental hub ad Anzano dall’8 al 12 settembre. L’evento è aperto a tutti.