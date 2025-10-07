Fiera zootecnica: giovedì la premiazione dell’edizione 2025

Fiera zootecnica: giovedì ad Alzate ci sarà la premiazione della rassegna 2025.

Saranno dati i riconoscimenti alle aziende vincitrici

L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre alle ore 20.30, presso la Sala Convegni P. Maggi della B.C.C. Brianza e Laghi (Via IV Novembre 549). Alla cerimonia saranno premiate le aziende vincitrici che hanno partecipato alla Rassegna Zootecnica, inserita nel programma della Fiera Secolare di Settembre (nella foto il taglio del nastro della rassegna). Un’edizione, quella di quest’anno, che ha visto tante novità: dalla presenza di capi Angus, ma anche l’intervento dell’Istituto San Vincenzo con la scuola Agraria e della società Acinque per la prima volta.

Il programma della serata di premiazione di giovedì prevede l’intervemnto delle autorità e successivamente la consegna dei riconoscimenti alle aziende, seguito da un rinfresco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.