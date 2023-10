Figinese diventa Batman per i bambini malati

La storia di Nicholas Sanvito, 26enne che abita a Figino, è di quelle che ispirano e fanno pensare.

Dopo la diagnosi di un seminoma - tumore maligno ai testicoli - diversi eventi si sono susseguiti velocemente nella sua vita. Così nel giro di un anno l’intervento, la chemioterapia, la depressione e la guarigione. In questo percorso difficile, è nata in Nicholas una luce nuova: la volontà di aiutare gli altri, che ha messo in pratica in diversi modi.

La trasformazione in Batman

L’ultima novità è che da lunedì, 23 ottobre, il figinese si trasformerà in Batman, il suo supereroe preferito da bambino. Armato di costume e sorriso, girerà i centri e ospedali per fare visita ai bambini nei reparti pediatrici. Il primo in lista è il "Comitato Maria Letizia Verga" a Monza all’ospedale San Gerardo:

"E’ dove sono stato seguito e questo assume quindi un significato ancora più importante per me - racconta Sanvito - L’idea è di portare un sorriso ai bambini, alleggerendo le loro giornate e cercando di far sparire la loro sofferenza, anche se per poco tempo. Allo stesso tempo, l’obiettivo è quello di far conoscere le realtà del territorio, aiutandoli a raccogliere fondi. Questo perché non bisogna mai dimenticare che la ricerca e le cure sono fondamentali e contribuire il più possibile è importante..."

