Figino, lavori in via Trieste per riparare il guasto alla rete idrica.

Lavori nei prossimi giorni in paese. La Polizia locale infatti annuncia che "da lunedì 10 a mercoledì 13 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 17:00 sarà chiusa al traffico via Trieste nel tratto compreso tra via Vico Necchi e via Roma al fine di consentire i lavori di riparazione definitivi del guasto alla rete idrica avvenuto negli scorsi giorni".