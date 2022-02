La commemorazione

Nella mattinata di oggi, domenica 20 febbraio 2022.

Nella mattinata di oggi, domenica 20 febbraio 2022, l’Amministrazione comunale di Figino Serenza, attraverso una commemorazione pubblica nel cimitero cittadino, ha voluto ricordare i ventiquattro cittadini e tutte le persone che in questi ultimi due anni sono venute a mancare all’affetto dei propri cari a seguito della pandemia da Covid-19.

Figino Serenza ricorda le vittime di Covid

In prossimità dell’ulivo messo a dimora nel febbraio 2021 per onorare questa ricorrenza, oggi è stata deposta una ciotola di fiori in loro ricordo a nome di tutta la cittadinanza. "Ringraziamo tutti i figinesi che hanno partecipato a questa commemorazione, il nostro Parroco Don Alberto Colombo, il Sindaco di Novedrate Serafino Grassi e il Consigliere Regionale Angelo Orsenigo per essere intervenuti. Un ringraziamento particolare al Nucleo Protezione Civile ANC Sede operativa Figino Serenza e alla Protezione Civile Città di Cantù per la loro corposa presenza odierna e soprattutto per l’impegno messo in campo in questi due anni nel fronteggiare la pandemia a fianco delle nostre comunità", ha spiegato l'Amministrazione.