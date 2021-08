Figino, sotto attacco gli alberi in via De Gasperi e Colombo: al via il trattamento, le indicazioni per i residenti

Figino Serenza, sotto attacco gli alberi in via De Gasperi e Colombo: al via il trattamento contro il parassita, le indicazioni per i residenti.

Figino, sotto attacco gli alberi in via De Gasperi e Colombo

"A seguito dell’accertamento della presenza, su alcuni esemplari arborei posti lungo le vie De Gasperi e Colombo, dell’insetto denominato “Ifantria americana” (nome scientifico: Hyphantria cunea) un lepidottero defogliante polifago simile nell’aspetto alla processionaria del pino, assolutamente innocuo per l'uomo e per gli animali, ma in grado, a causa della sua voracità, di provocare defogliazioni pressoché totali delle piante attaccate, si è deciso di eseguire un trattamento fitosanitario in post-emergenza al fine di limitarne la diffusione". A comunicarlo è l'amministrazione comunale di Figino Serenza guidata dal sindaco Roberto Moscatelli.

Si procederà con un primo intervento meccanico di eliminazione dei rami maggiormente infestati e successivamente si eseguiranno, a cura di apposita ditta specializzata, 3 applicazioni, da eseguirsi ad intervalli di 7 giorni l’una dall’altra mediante irroratrice nebulizzante, dell’insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis subspecie aizawai denominato commercialmente Florbac®WG.

"L’esecuzione dell’intervento non è pericoloso e non reca alcun disturbo alla cittadinanza - prosegue la nota del Comune - tuttavia si chiede ai cittadini residenti nella abitazioni immediatamente adiacenti ai filari di alberi di via De Gasperi e di via Colombo di mantenere le finestre chiuse durante il periodo di esecuzione delle applicazioni".

Di seguito il programma del trattamento:

Prima applicazione:

Martedì 31 agosto 2021 dalle ore 5.00 a.m. alle ore 8.00 a.m.

Seconda applicazione:

Martedì 7 settembre 2021 dalle ore 5.00 a.m. alle ore 8.00 a.m.

Terza applicazione:

Martedì 14 settembre 2021 dalle ore 5.00 a.m. alle ore 8.00 a.m.

In caso di maltempo l’applicazione verrà eseguita il primo giorno utile seguente sempre nei medesimi orari.