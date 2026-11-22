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Ottimi risultati universitari e personali per Filippo Carpani di Pusiano, premiato a Londra dall’importante realtà della Royal Aeronautical Society.

Premio speciale

Filippo è un pusianese di 24 anni (classe 2002), che frequenta il corso universitario in Ingegneria Aeronautica del Politecnico di Milano. Il giovane, insieme ad altri due studenti, Alessandro Galli e Carlo Farnetani, ha preso parte ad un concorso, progettando da zero “Nusa”, ovvero un aereo ibrido-elettrico da sei posti, pensato per collegare le isole più remote. In indonesiano “Nusa” significa proprio isola. Il cuore del progetto è un sistema di propulsione completamente nuovo, ideato dai tre giovani studenti. Due motori a benzina fanno volare l’aereo e intanto ricaricano una batteria. Inoltre, quello realizzato, è un aereo con la caratteristica di essere sostenibile.

Le parole di Filippo

“Mi manca da terminare la tesi e poi arriverà la laurea. Ma prima di questo traguardo, insieme ad altri studenti, abbiamo preso parte ad un concorso internazionale di progettazione – spiega Filippo Carpani – A riguardo, abbiamo realizzato su “carta” un aereo capace di decollare e atterrare su una pista breve e non preparata. Il progetto è durato un anno e il risultato finale è stato molto apprezzato, tanto che il nostro team “DCP-lifter”» è stato premiato dalla Royal Aeronautical Society, la più antica associazione aeronautica del mondo, con il “Best Team Entry Award” del suo concorso internazionale di progettazione”.

La premiazione è avvenuta a Londra lo scorso 6 novembre.