Filippo Pozzoli e la "sua" Pupa: insieme da sessant'anni

Erbesi doc, erano amici fin da bambini

Un grande momento di gioia

Sessant’anni di matrimonio. Un traguardo non da tutti. Filippo Pozzoli, ex sindaco di Erba, e la sua Maria Luisa Secchi, per tutti Pupa, lo hanno festeggiato come sempre contornati da tutta la grande famiglia. Lo scorso 1° marzo, a sessant'anni esatti dal giorno dello sposalizio, questo amore è stato celebrato con una messa dai Padri Passionisti, con una benedizione particolare, e poi con una festa al Noivoiloro.

"Mi ha chiesto di sposarlo davanti a un risotto e piccione"

Amici fin da bambini - il papà di lui era ingegnere civile e il papà di lei ingegnere chimico, avevano fatto l’università insieme - fu la lontananza in realtà a far scattare la scintilla: "Era l’ultimo pensiero – racconta Pupa - Ma quando poi, finita la ragioneria, sono partita per l’Inghilterra, qualcosa è cambiato, mi sentivo quasi in colpa per averlo lasciato lì. Lui si è poi dichiarato davanti a un piatto di risotto e piccione". Il fidanzamento il 10 ottobre 1962 e poi il matrimonio il 1° marzo 1965.

La festa con una grande mancanza del cuore

Il sessantesimo di matrimonio è stato una grande festa, anche se con una grande mancanza nel cuore: la presenza solo spirituale e non fisica del loro secondogenito, Matteo Pozzoli, morto in un incidente aereo con il suo canadair mentre stava spegnendo un incendio in Sicilia: "Il più grosso dolore che abbiamo avuto nella nostra vita insieme".