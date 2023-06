Nel pomeriggio di giovedì 15 giugno 2023, presso la sede sociale di via Ballarini 12, a Como, si è tenuta l'assemblea annuale dei soci Fimaa Como, l'associazione di agenti immobiliari della provincia di Como.

Fimaa Como: scelto il Cda e il presidente è ancora Bargolini

Il presidente Mirko Bargolini ha aperto la riunione con la relazione sull'attività svolta durante gli ultimi quattro anni. Anni particolari e difficili, nei quali la pandemia ha costretto a ripensare e a riorganizzare gran parte delle attività associative, a partire dall'evento più importante di Fimaa Como: la presentazione annuale del Borsino Immobiliare di Como e Provincia, che per due anni (2020 e 2021) si è dovuta tenere in video conferenza e senza pubblico.

Così come è stato per molta dell'attività di formazione, che in questo modo non si è mai fermata. Il presidente Bargolini ha poi evidenziato lo sviluppo dei social dell'associazione e dei siti web, in particolare il portale www.trovacasacomo.it sul quale vengono pubblicati gli annunci di vendita di immobili delle agenzie associate a Fimaa Como. La relazione si è conclusa con il sentito ringraziamento a Confcommercio Como, rappresentata dal direttore Graziano Monetti, a Fimaa Nazionale e a tutti quei soci che con il loro impegno, nel consiglio o nelle commissioni, rendono possibili le attività ed il buon funzionamento dell'associazione.

L'assemblea ha quindi approvato la nuova bozza di statuto, predisposta per realizzare una maggior integrazione con il sistema confederale.

Passaggio fondamentale della riunione è stata l'elezione del nuovo consiglio direttivo che, per i prossimi quattro anni, sarà così composto: Mirko Bargolini, Davide Buratti, Davide Carnevali, Daniela Cammarata, Angelina Malerba, Marco Mangano, Luca Martinelli, Laura Oppo, Massimiliano Papa, Fabrizio Puglia, Monica Tilli, Alberto Vialardi e Claudio Zanetti.

Inoltre è stato eletto il collegio dei probiviri: Giovanni Barbaro, Damiano Caon e Marco Capoferri, ed il collegio dei revisori dei conti: Alessandro Anzani, Donatello De Maio e Luca Rascio.

Il neo eletto consiglio ha poi riconfermato presidente di Fimaa Como, per acclamazione, Mirko Bargolini.

L'assemblea è terminata con intervento dell’avvocato Daniele Mammani, consulente legale di Fimaa Nazionale, sul tema: “Provenienza donativa nella compravendita immobiliare. Quali attenzioni adottare”.