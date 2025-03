Finali regionali di scacchi, che successo

Prima squadra maschile scuola secondaria di I grado: Arcuri Pietro, Baj Zuo Yi, Buratti Edoardo, Pelucchi Tommaso e Tan Samuel;

Squadra femminile scuola secondaria di I grado: Bellei Beatrice, Belluzzo Maddalena, Grottoli Viola, Inches Carlotta e Schmidt Alice;

Squadra maschile scuola primaria: Bonanomi Pietro, Broggi Alessandro, Labrador Gaffuri Matias, Rigamonti Andrea e Wu Luca;

Squadra femminile scuola primaria: Airoldi Celeste Maria, Castelnuovo Chiara, Costalonga Vittoria e Cristiano Cecilia.

Proprio da quest’ultima squadra arriva il risultato migliore dell’istituto: Celeste Maria Airoldi, dopo aver vinto cinque partite su cinque durante la giornata, si è meritata il titolo di prima scacchiera femminile della scuola primaria. Per quanto riguarda le qualificazioni alle finali nazionali che si terranno a Montesilvano (PE) dall’11 al 24 maggio solo la squadra maschile della secondaria di I grado (Arcuri Pietro, Baj Zuo Yi, Buratti Edoardo, Pelucchi Tommaso e Tan Samuel) è riuscita a strappare il pass. Tra di loro Pietro Arcuri si è anche qualificato come terza miglior scacchiera.

Risultati eccezionali

Ma la San Vincenzo ha anche altro per cui sorridere, ovvero essere riusciti ancora una volta a organizzare da cima a fondo l’appuntamento delle finali regionali. Un risultato su cui anche Alessandro Fermi, assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione nonché erbese, ha voluto lasciare un commento: “Complimenti all’Istituto San Vincenzo, a me ha fatto molto piacere dare una mano come Regione Lombardia per organizzare questo evento che sta diventando sempre più importante: quest’anno si sono superati i 700 ragazzi. Mi fa piacere che la San Vincenzo sia l’organizzatrice, ma ancora di più che da anni sia lavorando dal punto di vista formativo sulla disciplina degli scacchi che ha veramente tantissime qualità formative, dalla concentrazione all’attenzione, dalla competizione al rispetto per l’avversario, oltre al fatto che riesce a staccarli da quel telefonino a cui ormai tutti siamo abituati ad avere sempre in mano. Quindi, tanti complimenti”.

I risultati delle finali di scacchi

Allievi maschile/mista della secondaria di II grado:

Liceo Majorana – Desio

Liceo Banfi – Vimercate

IIS Caramuel Roncalli – Vigevano

Allievi femminile della secondaria di II grado:

Liceo Casiraghi – Cinisello Balsamo

Liceo Vittorio Veneto – Milano

Liceo Lussana – Bergamo

Migliori scacchiera della secondaria di II grado – categoria Allievi maschile/mista

Carrideo Simone del Vittorini di Milano

Serban Sara Annamaria, Caramuel Roncalli di Vigevano

Scarfiello Francesco del Vittorini di Milano

Meriker Gabriele del Liceo Galilei di Erba

Miglior scacchiera della secondaria di II grado – categoria Allievi femminile:

Remedi Elisa – Liceo Vittorio Veneto, Milano

Cerati Chiara – Liceo Casiraghi, Cinisello Balsamo

Mihaylova Bianca . Vittorio Veneto, Milano

Nazzicone Giulia – Liceo Casiraghi, Cinisello Balsamo

Squadre della Secondaria di II grado, categoria Juniores femminile:

Liceo Casiraghi – Cinisello Balsamo

IIS Eugenio Montale – Cinisello Balsamo

Liceo Galilei – Erba

Squadre Secondaria di II grado, categoria Juniores maschile/mista:

Liceo Volta – Milano

Liceo Galilei – Erba

Liceo Benedetto Cairoli – Vigevano

IIS Falcone – Asola

Miglior Scacchiera categoria Juniores femminile:

Maor Elena – Liceo Casiraghi , Cinisello Balsamo

Mahmaoud Marim – Liceo Casiraghi, Cinisello Balsamo

Pasquale Rachele – ISIS Natta, Bergamo

Velasquez Rosa Luis – ISS Eugenio Montale – Cinisello Balsamo