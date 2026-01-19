Finalmente riaperti tutti i parcheggi del comparto di piazza Italia

Fruibili, finalmente, tutti gli stalli di sosta del comparto di piazza Italia, a Olgiate Comasco, compresi quelli a ridosso di via Angelo e Mary Roncoroni.

Lavori conclusi

Problema annoso, dato che se ne discuteva sin dal 2021, quando il Comune fu costretto a chiudere una porzione del parcheggio per ragioni di sicurezza. L’area interessata è quella caratterizzata dalle griglie di aerazione del posteggio interrato di piazza Italia. Griglie pericolose perché instabili: vere e proprie trappole per i pedoni, che hanno causato inciampi, cadute e infortuni. Nel mese di maggio dell’anno scorso il via libera dell’assemblea del condominio di piazza Italia, in cui è stata presa la decisione di sostituire tutte le griglie. Come spiegato allora dall’assessore ai Lavori pubblici, Flavio Boninsegna, intervento di 153.000 euro, più Iva. Al Comune l’onere del 30% della spesa. Lavori avviati lo scorso autunno, ora conclusi.

La riapertura

Come anticipato dal sindaco Simone Moretti la scorsa settimana, annunciando la riapertura di tutti gli stalli di sosta, da venerdì 16 gennaio posteggi nuovamente utilizzabili.

Zona strategica

Nei pressi di via Angelo e Mary Roncoroni si parla di 30 stalli di sosta, più altri due per persone con disabilità. “Posteggi importanti in una zona dove c’è la farmacia e nelle vicinanze si trovano la scuola dell’infanzia e l’asilo nido”, sottolinea il primo cittadino olgiatese..