Finisce con l’auto contro una recinzione: soccorso 28enne

Perde il controllo e si schianta contro la recinzione di una casa: soccorso un ragazzo di 28 anni a Pusiano. E’ successo questa mattina, mercoledì 11 marzo, poco prima delle 6.

Intervento in via Trento

L’incidente è avvenuto in via Trento: secondo quanto ricostruito, il giovane alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, finito fuori strada e contro la recinzione di un’abitazione. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Verde Bosisio, che hanno trasportato il 28enne all’ospedale di Lecco per alcuni accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.

A coadiuvare l’intervento dei soccorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Erba, intervenuti per la messa in sicurezza dello scenario incidentale. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.