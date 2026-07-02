Sta per alzarsi il sipario sulla quinta edizione di “Fino al parco tutto bene”. La manifestazione si svolgerà da domani, venerdì 3 luglio 2026 a domenica 5 luglio al parco comunale di Fino Mornasco.

La festa

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta giovani in collaborazione con Pane Liquido. Dalle 18 alle 00.30 di venerdì e sabato e fino alle 23.30 di domenica ci saranno street food, birra e musica dal vivo.

Il commento dell’assessore

Spiega l’assessore agli eventi Niccolò Introzzi:

“Per la prima volta quest’anno ci sarà una cucina vera e propria che proporrà primi e secondi e l’oratorio di Socco si occuperà dei dolci. Come sempre avremo il sostegno di Croce Verde, Volontari del Lario e Carabinieri in congedo”.

Musica dal vivo

Ad esibirsi domani sera alle 21 sarà Vino Raro, mentre domani, sempre alle 21, salirà sul palco la 88Band con un tributo agli 883. Domenica invece sarà la volta di May One, What the elm, Thisgelo e Horny Toorinchos. La musica dal vivo domenica inizierà dalle 19.

Gamig zone

Sabato 4 sarà presente anche il gruppo della Gaming zone che permetteranno ai partecipanti di scoprire i venerdì di giochi e sfide che si tengono al polo civico di Socco.