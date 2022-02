i lavori

A partire dal 12 febbraio le sbarre si abbasseranno per sempre e la Sp 27 virerà verso il nuovo sottopasso a doppio senso.

Fino Mornasco, chiude definitivamente il passaggio a livello: entra in funzione il nuovo sottopasso.

Fino Mornasco, chiude definitivamente il passaggio a livello: entra in funzione il nuovo sottopasso

Il 12 febbraio 2022 è la data da segnare sul calendario: quel giorno chiuderà definitivamente il passaggio a livello di via Risorgimento a Fino Mornasco. Da quel giorno infatti entrerà in funzione il nuovo sottopasso, versione allargata e a doppio senso del precedente, realizzato quale opera compensativa dell'arrivo in paese del nuovo supermercato di Esselunga che aprirà a breve proprio di fronte all'uscita autostradale.

Con la chiusura definitiva con opere fisse del passaggio a livello di via Risorgimento la nuova Sp 27 curverà all'altezza della stazione di Fino Mornasco e proseguirà fino al sottopasso di nuova realizzazione per poi proseguire ricongiungendosi alla nuova rotonda prima dell'autostrada.