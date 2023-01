A Fino Mornasco dopo la cessazione dell'incarico temporaneo al dottor Vladimir Brakus (che ha garantito l'assistenza ai pazienti del dottor Domenico Paolo Borra), Ats Insubria non riesce a trovare sostituti.

Fino Mornasco senza sostituti per il medico di base, implementato l'Ambulatorio medico temporaneo

"Nell’attuale impossibilità di conferimento di ulteriore incarico provvisorio, verrà implementato l’Ambulatorio medico temporaneo già attivo a Fino Mornasco in via Trieste 5, per gli assistiti della dottoressa Martina Rosi. Dal 2 gennaio, pertanto, a tale ambulatorio potranno rivolgersi: gli ex assistiti della dottoressa Martina Rosi che si trovano in una situazione di momentanea indisponibilità di un medico a cui fare riferimento contattando il numero 334/088968 così come gli ex assistiti del dottor Domenico Borra contattando il numero 338/4947226. L’ambulatorio sarà organizzato dedicando la prima ora per la chiamata telefonica e le rimanenti ore per l’attività ambulatoriale. Come da accordi tra i medici che si sono resi disponibili a prestare servizio nell’Ambulatorio Medico Temporaneo e il Dipartimento di Cure Primarie di Ats Insubria, l’ambulatorio effettuerà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18", fa sapere Asst Lariana.