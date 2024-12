Fioccano eventi natalizi in centro e nelle frazioni

Eventi natalizi per grandi e piccini a Olgiate Comasco.

Tante proposte in clima natalizio

Week-end ricco di proposte grazie all’ampio programma di appuntamenti inseriti nel Bianco Natale, articolato in sinergia tra il Comune e le associazioni. Ieri successone per l’iniziativa dell’associazione genitori “La Lanterna”, insieme ai “Bagaii”, che ha aggregato bimbe e bimbi con laboratori natalizi e la presenza di Babbo Natale. Nel pomeriggio le acrobazie dei bikers in Pineta a sostegno della Fondazione Paolo Fagetti. In serata il concerto gospel per Telethon.

Presepi, luci

Oggi, domenica 15 dicembre, al Medioevo, "In cammino con la Stella - Presepi e natività da tutto il mondo":apertura dalle 14 alle 18 , ingresso libero. Nella mattinata odierna applausi nella sede della banda in via San Gerardo: in primo piano il saggio di Natale degli allievi della Scuola di musica del Corpo musicale olgiatese.

Frazioni protagoniste

Oltre alla pista per il pattinaggio sul ghiaccio, in piazza Italia, a Somaino la casa di Claudio e Francesca addobbata con migliaia di luci. Nella frazione del Bontocco l’arrivo di Babbo Natale con la slitta. Momenti di aggregazione per condividere lo spirito del Natale.