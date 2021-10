"Fioccano" mascherine: decine di Dpi disseminati sul territorio di Olgiate Comasco

in edicola

Ai lati delle strade, sui marciapiedi, nei parchi: quante dispositivi gettati incivilmente.

Fioccano mascherine, pure dove creano problemi invece di prevenirli.

"Fioccano" mascherine: decine di Dpi disseminati sul territorio di Olgiate

Ormai non sono solo l’immagine di un fondamentale dispositivo di protezione individuale, ma anche il simbolo di una ferita inferta all’ambiente. Basta farci caso: tante mascherine - fantasia di colori - disseminate sul territorio del Comune di Olgiate Comasco, da chi se ne è "liberato", gettandole incivilmente a terra, oppure semplicemente "dimenticate" da qualche sbadato passante.

Per tarare l’entità del problema, l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) stima che nel 2020 vi siano state tra le 160.000 e le 440.000 tonnellate di dispositivi di protezione da trattare come rifiuti indifferenziati. Inoltre, se semplicemente l’1% delle mascherine utilizzate in un mese non venisse smaltito correttamente, causerebbe la dispersione di 10.000.000 "pezzi" nell’ambiente. C’è da riflettere.

Un ampio servizio sul Giornale di Olgiate da sabato 30 ottobre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui