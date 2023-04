Oggi, venerdì 7 aprile 2023, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca ha fatto visita ad una delle eccellenze del nostro territorio: la Enervit Spa di Erba, azienda leader nazionale nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale.

Fiorenzo Bongiasca in visita alla Enervit: "Un'occasione per valutare possibili collaborazioni"

La visita del presidente della Provincia di Como si è aperta con l'incontro con Pino Sorbini, presidente della Enervit. La visita nei reparti della produzione, della ricerca e dello sviluppo però non è stata l'unico motivo che ha spinto Bongiasca a Erba: motivo dell'incontro è stata anche la valutazione di possibili collaborazioni fra l'ente di Villa Saporiti ed Enervit in campo sociale e sportivo.

Da anni Enervit è impegnata in progetti di questa natura a corollario della propria attività industriale. Chissà che nel prossimo futuro le due compagini non riescano a lavorare assieme per portare sul nostro territorio iniziative elogiabili o eventi sportivi di spessore.

L’occasione è stata propizia per Bongiasca anche per visionare una delle modernissime linee di produzione di barrette energetiche istallate nel grande laboratorio erbese.