Firmato con Legends Global il contratto di gestione di Cantù Arena

Si è tenuta ieri, venerdì 15 maggio, nell’affascinante location del Golf Club di Villa d’Este, la conferenza stampa di annuncio della firma del contratto di gestione tra Cantù Arena e il partner americano Legends Global. Un passaggio importante e atteso che sancisce il vero e proprio avvio dell’operatività della nuova venue.

La firma

Presenti, oltre alla stampa locale e nazionale, anche i soci di Cantù Next e Cantù Arena, e proprio a loro si è rivolto il Presidente di Cantù Arena, Antonio Munafò: “Questa giornata, in cui ci proiettiamo nel futuro di Cantù Arena, è il coronamento di un intenso cammino quinquennale. Se siamo giunti a questo traguardo lo dobbiamo a un grande lavoro di squadra. E’ doveroso quindi ringraziare in primo luogo i soci di Cantù Next, che sin dall’inizio hanno creduto in questa avventura, e i soci di Cantù Arena. Un grazie va sicuramente anche a Legends Global, per aver sposato con convinzione il nostro progetto, e a tutti i professionisti che, con dedizione e competenza, hanno permesso ai lavori di procedere con successo. Permettetemi di citare tra i tanti M Partners, con l’ingegner Alberto Beretta, lo Studio Legale Mondini Bonora Ginevra, con l’avvocato Giorgio Rusconi, lo Studio Marelli e Brenna, con il prezioso lavoro del dottor Stefano Marelli, e lo Studio EArchitettura dell’architetto AlessandroBianchi. Infine, la nostra riconoscenza va a tutte le persone che fanno parte delle organizzazioni diCantù Arena e Pallacanestro Cantù, visto che il loro quotidiano impegno è stato determinante per poter raggiungere questo accordo. Da questo momento si apre dunque ufficialmente una pagina nuova ed entusiasmante”.

L’accordo

Il Vicepresidente Esecutivo di Legends Global, Ed Sanderson, ha parlato dell’importante accordo raggiunto: “Questa partnership nasce dall’ambizione condivisa di creare standard di eccellenza perla gestione della venue e per l’esperienza dei tifosi in Italia. Unendo la visione di Cantù Arena con il nostro know-how e il nostro importante network di 450 strutture, intendiamo realizzare una venue proiettata verso il futuro con standard di esperienze mondiali per l’intrattenimento degli spettatori”. L’Amministratore Delegato di Cantù Arena, Andrea Mauri, ha già lo sguardo rivolto verso la futura gestone della Venue: “Il closing di questa operazione, giunto al termine di un percorso durato cinque anni, rappresenta un vero e proprio punto di svolta. Oggi si apre infatti una nuova epoca, non solo per Pallacanestro Cantù, ma anche per il modello di gestione dello sport business nel nostro Paese, visto che Legends Global sbarca per la prima volta in Italia. Con questa firma ci leghiamo ufficialmente al principale gestore mondiale di venue e leader assoluto nel settore dell’entertainment. Non si tratta di una semplice collaborazione, ma di una partnership strategica a 360 gradi: ogni attività all’interno dell’Arena sarà affidata a Legends Global, per garantire standard di eccellenza e un modello di intrattenimento in linea con la migliore offerta internazionale. attivazioni di Legends Global saranno legate alla parte tecnologica, al fan engagement e alla fan experience, alla gestione delle concession, del food and beverage e di tutti servizi che i tifosi e gli spettatori avranno il piacere di scoprire nei prossimi mesi”. In chiusura, Giuseppe Rizzello, Vicepresidente e General Manager Italia di Legends Global, si è soffermato su quello che rappresenterà Cantù Arena: “Credo sia giusto fare dei ringraziamento anche da parte mia. In primo luogo ai i soci di Cantù Next, che hanno dimostrato di avere una visione lungimirante e penso che i tifosi della Pallacanestro Cantù debbano davvero tenerseli streƫti. Secondariamente all’Amministrazione Comunale per la collaborazione instaurata, che non era scontata. Cantù Arena sarà un aƫtore sociale che avrà ricadute su tutto il territorio e che non sarà solo la casa del basket, ma anche molto altro. Pensate per esempio al palinsesto della Chorus Life di Bergamo, di cui siamo consulenti, che quest’anno ha ospitato ben 130 giornate evento. Certamente a Cantù avremo qualche manifestazione in meno, dato che dovremo rispettare il calendario della squadra, ma cercheremo di sfruttare al massimo la polifunzionalità della struttura”.