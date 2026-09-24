Firmato l’accordo tra Asso e Provincia per mettere in sicurezza tre incroci della SP41

La Provincia di Como e il Comune di Asso hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle attività per la realizzazione di opere di messa in sicurezza di alcune intersezioni lungo la SP41, tratto stradale già teatro di incidenti.

L’accordo, firmato dal presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca e dal sindaco di Asso Mirko Donadini Pina, individua tre punti critici sui quali concentrare gli approfondimenti tecnici.

Per il primo punto, la soluzione individuata come definitiva è la realizzazione di una rotatoria.

Come intervento immediato si ipotizza invece l’installazione di un impianto semaforico in corrispondenza dell’attraversamento pedonale nei pressi del civico 2 di via Circonvallazione.

L’obiettivo è rallentare il traffico veicolare e aumentare la sicurezza degli utenti della strada, in attesa della soluzione strutturale rappresentata dalla rotatoria.

Il protocollo avvia un percorso condiviso tra i due enti attraverso lo scambio di informazioni, la partecipazione a tavoli tecnici e l’individuazione dei referenti competenti.

Al termine della fase istruttoria, le parti valuteranno la sottoscrizione di un Accordo di programma o di altro strumento idoneo a disciplinare tempi, competenze e coperture finanziarie dell’intervento.

«Desidero ringraziare il presidente Fiorenzo Bongiasca e tutti i tecnici della Provincia di Como per la disponibilità e la collaborazione dimostrate – aggiunge il sindaco di Asso, Mirko Donadini Pina –. La firma del protocollo rappresenta un primo passo concreto verso la risoluzione di problematiche che interessano da molti anni il nostro territorio e che meritano finalmente un’attenzione costante e condivisa. La sicurezza della SP41 e delle sue intersezioni è una questione che riguarda da vicino i nostri cittadini e che richiede interventi mirati. Con questo accordo avviamo un percorso comune per individuare le soluzioni più efficaci e trasformare le criticità in interventi a beneficio di Asso e di tutto il territorio della Vallassina».