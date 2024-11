Fitza: da X Factor al nuovo singolo 

Il trampolino di X Factor per spiccare il volo: la giovane artista Beatrice Fita, in arte Fitza, ventenne di Grandate, si è imposta come una delle cantanti più apprezzate nella fase di selezione del celebre programma. Il suo cammino, però, purtroppo, si è interrotto agli «Home visit», quando Manuel Agnelli ha scelto di portare altri 3 artisti ai Live Show, che si stanno svolgendo in queste settimane.

Le nuove prospettive

L’eliminazione di Beatrice, da subito, ha fatto molto rumore, anche sui social. Il pubblico ha mostrato un particolare gradimento per il suo luminoso talento. L’esibizione delle audizioni ha già superato le 400mila visualizzazioni su YouTube.

«X Factor, come dimostrano tutte queste attenzioni, ti dà l’opportunità di avere grande visibilità - afferma Davide Lasala, titolare di Edac Studio e manager di Beatrice - il cambiamento principale sta nel passare dall’essere una ragazza che suona nella provincia di Como a riscuotere un interesse su scala nazionale. Adesso l’obiettivo è coinvolgere questo pubblico più vasto nell’ascolto delle nuove canzoni. Ma, in tutto ciò, è importante rimanere con i piedi ancorati a terra».

