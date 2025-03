Fitza: il percorso dopo X-Factor

"La musica per me è emozione, ha il potere di far vibrare le corde dell’anima. Quando mi esibisco mi sento più libera, riesco anche a comprendere meglio la mia interiorità".

Prosegue il sogno della giovane cantante di Grandate Beatrice Fita, in arte Fitza. La ventunenne, nel 2024, ha partecipato alle selezioni di X Factor, riscuotendo grandi apprezzamenti sia dal pubblico che dalla giuria.

La musica dopo X-Factor

Afferma la cantante:

"Dopo il talent, sto portando in giro la mia musica, soprattutto in Lombardia. Ho anche pubblicato un mini Ep e un singolo inedito, per Edac Music Group, distribuzione Believe. Il singolo è “Piano Forte” e parla della difficoltà di entrare in intimità con sé stessi e con le altre persone".

Il rapporto con Manuel Agnelli

L’esperienza di Beatrice, all’interno di X Factor, si era conclusa con le parole del suo giudice, il celebre artista Manuel Agnelli, pronto a darle una mano anche fuori dalle telecamere:

"Non ti lascio sola. Sei ancora giovanissima, vorrei che venissi a suonare nel mio locale, così potrai crescere".

Una promessa che è diventata realtà. Rivela Fitza:

"Manuel Agnelli è stato di parola. Qualche mese fa mi ha accolta nel suo locale Germi a Milano. Mi sono esibita all’interno della rassegna “Carne Fresca", dove Agnelli dà spazio a diversi cantanti emergenti. Rivederlo dopo X Factor è stato veramente bellissimo. Trovo fantastico che un artista come lui dia opportunità alle nuove generazioni".

Le esibizioni degli ultimi mesi

Ma, in generale, sempre più palchi stanno accogliendo Fitza:

"In questi ultimi mesi mi sono esibita, per esempio, in Valtellina, in tanti locali a Milano, a Mantova e ovviamente in parecchi paesi in provincia di Como. Mi fa molto piacere poter presentare alcune mie canzoni al pubblico. Prima del talent avevo un repertorio soprattutto di cover, invece ora lavoro sui miei inediti. Voglio trasmettere quello che provo a chi mi ascolta. Rispetto al passato, ora c’è pure una band che mi accompagna, tra l’altro anche io suono, in particolare la chitarra, oltre a cantare da autodidatta".

Il legame con Grandate

Fitza, in tutto ciò, non dimentica il suo legame proprio con Grandate:

"Da un po’ di anni, con la mia famiglia, vivo in questo paese. Mi trovo bene qui, è una realtà piuttosto tranquilla. In tanti ci conosciamo. Dopo X Factor, inoltre, sempre più grandatesi hanno scoperto anche il mio lato artistico, che magari prima era più nascosto, dato che non mi sono mai esibita a Grandate. Forse, oltre a qualche amico, giusto i miei vicini conoscevano la mia musica, perché mi sentono sempre suonare e cantare; ora, invece, anche banalmente quando vado al bar o a fare la spesa, mi riconoscono proprio come cantante, probabilmente perché mi hanno vista in tv o su internet".

I prossimi passi di Fitza, dal punto di vista artistico, sono già chiari e definiti: