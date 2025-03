Foglio di via per il 26enne che prese a martellate l'auto dell'ex datore di lavoro

La Polizia di Stato di Como ha emesso il provvedimento insieme ad altri sei, a carico di altrettanti soggetti che, nelle scorse settimane, a vario titolo, si sono resi responsabili di condotte illecite o di reati

L'uomo non potrà mettere piede per due anni a Erba e a Eupilio

Foglio di via obbligatorio valido per due anni notificato al 26enne di origini nord africane, residente nel canturino, che lo scorso 22 febbraio, aveva preso a martellate il pick up del suo ex datore di lavoro. L’uomo non potrà fare ritorno nei comuni di Erba e Eupilio a causa dei reati commessi: furto aggravato e danneggiamento.

Erba, perché teatro dei momenti di terrore vissuti in piazza Mercato; Eupilio, perché paese di residenza del suo ex principale.

Parole di ringraziamento al Questore da parte di Zoffili

Soddisfazione per il provvedimento è stata espressa dal deputato erbese Eugenio Zoffili:

"Ho sentito e ringraziato personalmente il Questore di Como, Marco Calì, che ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti del pericoloso delinquente di origini nord africane che ha aggredito il suo ex datore di lavoro, distruggendo a martellate la sua macchina, rubando quello che c’era all'interno e danneggiando anche la vetrina della Farmacia Tili. Grazie alla Polizia locale di Erba e ai Carabinieri dei Comandi di Erba e di Cantù, che l'hanno assicurato alla giustizia da cui auspichiamo pene esemplari. Chi commette delle azioni violente, come quella messa in atto da questo soggetto, non deve mai farla franca, per questo la Lega, a ogni livello, sta sempre dalla parte di chi garantisce la sicurezza dei cittadini".

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco di Erba

In merito alla vicenda è intervenuta anche Simona Guerrieri, segretario della sezione della Lega di Erba e vicesindaco con deleghe a Polizia locale, Protezione civile, Sicurezza e Sport del Comune di Erba: