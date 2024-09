Folla all’Isola che c’è e oggi la fiera delle economie solidali prosegue

Folla nel parco comunale di Villa Guardia per il primo giorno dell’attesa ventesima edizione dell’Isola che c’è.

Edizione speciale, vent’anni di fiera

Inaugurata ieri, sabato 21 settembre, la kermesse ha proposto molteplici momenti di incontro e approfondimento grazie alla miriade di associazioni presenti: ad esempio sul tema della casa e dell’adozione e della pace. Musica, prodotti da gustare, laboratori e giochi per i bimbi e tanto altro da scoprire.

Gli eventi odierni

Oggi, domenica 22 settembre, toccherà a Elito, messicano di nascita e italiano d’adozione, accompagnato dal suo inseparabile guitalele, alla giovane rock band degli Hagen’s, ai 7grani, storico gruppo folk-rock comasco e al Tommaso Imperiali & Five Quarters che proporrà un’esplosiva miscela di blues, funky e rock.

Un'asta benefica

Tra le iniziative benefiche, un’asta di biciclette riparate promossa dalla Ciclofficina Par Tucc e Canti della Resistenza, concerto del gruppo Zoccolo duro con buffet di dolci palestinesi il cui incasso sarà devoluto alla campagna in favore del popolo palestinese.

L’importanza dei volontari

In servizio nel parco comunale ben trecento volontari: la dimostrazione di come lo sguardo aperto al mondo inizi proprio dalla disponibilità di una grande squadra di persone che si mette in gioco durante la fiera comasca delle economie solidali.