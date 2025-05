Folla di fedeli a Cascina Amata per Santa Rita

Quasi 7mila persone, 10mila fiori venduti e circa 60 volontari: sono questi i numeri della tradizionale Festa di Santa Rita a Cantù.

La celebrazione

Come ogni anno migliaia di persone sono giunte a Cascina Amata per venerare la reliquia di Santa Rita. «E’ andata benissimo anche quest’anno. Pensavamo che il brutto tempo ci penalizzasse, ma abbiamo avuto un’affluenza pari, se non superiore a quella dello scorso anno. Segno che le tradizioni, soprattutto quella di Santa Rita, non muoiono mai. Nel pomeriggio è arrivato anche il vicario episcopale, monsignor Michele Elli ed è rimasto contento dell’affluenza», ha dichiarato Marino Boschini, uno dei volontari impegnati durante tutta la giornata di giovedì 22 maggio.

Quasi 7mila fedeli

Si parla di quasi 7 fedeli che sono accorsi nell’arco della giornata: «Abbiamo calcolato che circa 2mila persone hanno partecipato alla messa. Queste, di solito, corrispondono a un terzo dei visitatori totali, per cui siamo intorno ai 6-7mila partecipanti che sono arrivati qui fin dalle 6.30 del mattino». La festa ha visto all’opera circa 60 volontari: «Hanno fatto un grande lavoro, iniziando già 15 giorni fa. Un grosso ringraziamento va a loro e a don Paolo e don Riccardo e agli altri preti della comunità». Novità di quest’anno è il reliquiario che è stato inaugurato giovedì. Durante la festa sono state distribuite, infine, secondo quanto dichiarato da Boschini, circa 10mila rose, tra mazzi e vasetti. Il ricavato della festa, tolte le spese, andrà alla parrocchia.