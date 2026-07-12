Folla e divertimento alla “Notte Arancione “

Bagno di folla alla quinta edizione della “Notte Arancione” a Olgiate Comasco.

L’evento

Un grande sforzo organizzativo da parte del Vespa Club Olgiate Comasco, insieme al Comune e alle associazioni che hanno condiviso la manifestazione.

Pienone, festa più forte della pioggia

Malgrado qualche goccia di pioggia, la festa ha portato sulle strade del centro cittadino una vera e propria folla. Una decina di migliaia di persone coinvolta dall’ampio programma di intrattenimenti e proposte gastronomiche. Tanta gente fin oltre la mezzanotte. Presente il sindaco Simone Moretti e il collega del gemellato Comune di Caccuri.

Organizzatori entusiasti

Graziano Mirandi, presidente del Vespa Club, tira somme positive. “Grandissima partecipazione, siamo contenti. Alle 22 la nostra postazione aveva praticamente esaurito tutto. Tutte le postazioni e le associazioni hanno lavorato bene. Quest’anno abbiamo vinto anche contro il meteo”.